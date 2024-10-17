2025 Ocak Zam Beklentisi

Kıymetli meslektaşlarım, hepinize selamlar.

Beni tanıyanlar bilir, geçmiş zamanda az çok hesapladıkça yazıyordum buraya. Malum yeni zam dönemi yaklaşıyor. Borç harca, taksite girmeyi planlayan meslektaşlarım varsa, önlerini biraz görebilsin diye 2025 ocak zammına dair beklenti durumlarını (MB beklenti anketleri ve açıklanan TÜİK rakamlarına göre) bu başlıkta yazacağım. Şimdiden herkese güle güle yemek nasip olsun.

Gelelim şu an ki duruma:

Şu ana kadar açıklanan 3 aylık TÜİK enflasyon oranları şu şekilde:(yüzde)

Temmuz - 3,23

Ağustos - 2,47

Eylül - 2,97

Ekim ayında yapılan Merkez Bankası Beklenti Anketine göre önümüzdeki 3 ay beklenen enflasyon oranları şu şekilde: (yüzde)

Ekim - 2,39

Kasım - 1,96

Aralık - 1,68

Yukarıdaki veriler ışığında, yüzde 5,11 enflasyon farkı ve yüzde 6 oranında toplu sözleşme zammı alacağız.

Toplam zam oranı bu bilgiler ışığında yüzde 11,42 olarak gerçekleşecek.

Yüzdelik falan anlamam bana rakam söyle diyen meslektaşlarım için konuşursak; 54.000 TL alan bir polis memurunun, Ocak 2025 maaşı, 6.164,90 TL zamlı olarak toplam 60.164,90 TL olarak hesabına yatacak. Ayrıca 1 defaya mahsus Ocak 15'ten sonraki günlerde 14 günlük maaş farkı olarak 2.739,96 TL alacak.

Beklenti anketi oranları ile açıklanacak TÜİK oranlar arasında fark olunca hesaplar değişecektir.

Peşin söyleyeyim toplamada vs hata yok. Hesaplamalar kümülatif yapılıyor. Zam olarak ise önce enflasyon farkı yansıtılıp sonra toplu sözleşme zammı yansıtılıyor.

4 Kasım 2024 saat 10'da açıklanacak ekim enflasyonu sonrası yeni duruma dair mesaj yazacağım. O zamana kadar hepinize kazasız belasız görevler diliyorum kıymetli meslektaşlarım...