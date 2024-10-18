KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Ekim 2024 01:13
bilgisayar teknisyeni (ortaöğretim)
merhaba arkadaşlar, ortaöğretim bilgisayar teknisyenliği atama puanları ile ilgili bir veri bulamadım bilgisi olan yardımcı olabilir mi ? KPSS'den 85 aldım atanabilir miyim sizce ?

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