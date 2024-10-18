2828 ile hizmetli memur olan ne yapacak?

Değerli memurlar.net okurları memur abilerim, ablalarım, kardeşlerim 2828 ile hizetmetli memur oldum diyanet de göreve başladım fakat açıktan lise bitirdim görevde yükselmek istiyorum ama kurumum bunla alakalı sınav açmıyor ne yapacağım? sınavsız yükselme konusunda ise geçmişte bir hak tanınmış mahkemeye versem eşitlik sağlamıyor diye bende yararlanır mıyım?

Değerli memurlar.net okurları memur abilerim, ablalarım, kardeşlerim 2828 ile hizetmetli memur oldum diyanet de göreve başladım fakat açıktan lise bitirdim görevde yükselmek istiyorum ama kurumum bunla alakalı sınav açmıyor ne yapacağım? sınavsız yükselme konusunda ise geçmişte bir hak tanınmış mahkemeye versem eşitlik sağlamıyor diye bende yararlanır mıyım?