Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ekim 2024 03:46
VakıfBank Kaç Puana Kadar Kredi Verir

Findeks notum 860 ve Ziraat Bankasında son kredi taksitim kaldı. Online başvuruda hiç bir banka kredi vermiyor. Maaş bankam Vakıfbank şubede kredi verir mi puanı düşük olup da alabilen var mı?

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