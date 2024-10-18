Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ekim 2024 07:42
Üstlere yazılı şekilde hakaret etmek

üstlere hakaretin idari kismi umrumda değil ama adli olarak ne ceza gelir?


iyilikiyidir01
Daire Başkanı
18 Ekim 2024 09:30
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Toplam 1 mesaj

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