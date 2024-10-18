Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


18 Ekim 2024 08:49
Gsb kocaeli

Arkdaslar gsb kocaleiden istifa varmı acaba merkzi atamayla gidecek olan.. yedekteyiz hocam bkliyoruzz ins bı duyum falan alan olmustur

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