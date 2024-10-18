Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
18 Ekim 2024 09:10
Gaziantep şehir hastanesi becayiş

Gaziantep Şehir Hastanesinde kadrolu Tıbbi Sekreter olarak görev yapmaktayım. Gaziantep merkezdeki diğer hastanelerden (Cengiz Gökçek Kadın Hast. ve Doğum, 25 Aralık Devlet Hastanesi, Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi) becayiş yapmak isteyen tıbbi sekreter arkadaşlar varsa iletişime geçebilir miyiz.

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