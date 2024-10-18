Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2024 09:28
Kahramanmaraş hastaneleri hakkında bilgi
Kahramanmaraş'a eğitim durumu tayini yapmak istiyorum hastaneler hakkında bilgisi olan yardımcı olabilir mi?

imrancuhadar
Memur
18 Ekim 2024 09:52

Sağlık personeli değilim ama Kahramanmaraş'ta yaşıyorum. Şuanda inşaatı tamamlanmamış hastaneler var. Kurum bilgileri konusunda fikrim yok ama hastaneleri biliyorum.


genc000
Aday Memur
18 Ekim 2024 10:04

maraşta hastanelerin çoğu şehrin dışında 15 KM UZAKta ulaşım çok sıkıntı eğitim durumuyla gelirseniz sizi torpile göre veriyorlar ilçeye bile verebilirler.şehir olarak merkezde kiralar 15bin civarı yeni yapılan toki 10a bulursun o da şehrin 10 km ötesinde hastaneler çok yoğun kavga dövüş çok :)

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