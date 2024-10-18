KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ekim 2024 10:01
Başvuru tercih

Arkadaşlar merhaba aile ve sosyal politikalar bakanlığına tercih başvurusunda bulundum saglik bakanligi da alım yaparsa başvuru yaparsam herhangi gi bir sıkıntı olur mu

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)İkinci Üniversite kayıtları 18 ekimde bitiyor 2024/1 Merkezi AtamaBoş Kadro Planlaması Olayı doğru mu? (4001'ler buraya)Memur AtamasıİİBF'de atamada yaniltmayan formül buldumİkm mi astsubaylık mı?1-2 yıl çalışıp istifa eden, kadro yakan bazı hukukçulardan 4001'leri geri alacağız Şuan 1. sınıf 2026 kpss lisans girebilir miyimAÖF kayıt

Sözlük

17 Ekim 2024 Ankara'da havaların birdenbire soğuması 1 Kalabalık nüfusun ülkelerin en büyük sorunu haline gelmesi 5 Anladımsa arap olayim 4 Kurşun dökmek 1 en sevdiğin renk 4 bağlama çalabilmek 1 yıllanmış şarap 3 şahsen ben ikna oldum 3 güne bir söz bırak 2 piroz 3

Son Haberler

Altının gramı 2 bin 979 liradan işlem görüyorTSE, TOGG'un sedan prototip aracı T10F için teknik destek verecekÖZYES öğrencileri için GSB yurt ve burs/kredi başvuruları başladıBrent petrolün varil fiyatı 74,37 dolare-YDS yarın 4 ilde düzenlenecek

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi