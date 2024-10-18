Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ekim 2024 10:49
Engelli çocuk ve çalışma saatleri

iyi gunler arkadaşlar %100 engelli raporlu çocugum var öalışma saatkerım için hangı yasasan faydalanıyorum


Burak Eker67
Daire Başkanı
18 Ekim 2024 11:01

13 Ocak 2016 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ?Özürlü Yakını Olan Personel Durumu? hakkındaki yazıda (Sayı: B.05.1.EGM.0.71.03.03(112) E.G.M. Genelge No: (2010/15), 13 Ocak 2016 tarih, sayı: 37373650-320-31042 ile düzenleme yapılarak; ?Personelin talebi halinde, bakıma muhtaç aile bireylerinden anne, baba, eş ve çocukları hakkında Özürlü Sağlık Kurulu tarafından düzenlenen raporda, özür oranının ?% 50 ve üzerinde olduğu? tespit edilenlerden ?ağır özürlü? olduğuna karar verilenlerin sadece hafta içi mesai günlerinde çalıştırılması, mesai saatleri dışındaki tüm ek görevlerden, nöbetlerden ve gece mesaisinden muaf tutulması, özürlü aile bireyinin günlük bakımı için izin kullanımında personele gerekli kolaylığın sağlanması, anne ve babanın personel olması durumunda her ikisinin de belirtilen haklardan faydalandırılması sağlanmıştır.

https://www.engelsizkariyer.com/BILGI-BANKASI/Engelli-Haklari/Engelli-Cocugu-Yakini-Olan-Calisanlarin-Haklari-325

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