Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2024 11:06
Hemsirelik Lisans tamamlama

Arkadaslar saglik meslek lisesi 2017 yili hemsirelik bolumunden mezun oldum. Hemsireligimi lisansa tamamlamak icin hangi 2 yillik on lisans ve ya 4 yillik lisans bolumlerini okumam gerekir. Yardimci olursaniz sevinirim.


afilun
Memur
18 Ekim 2024 11:26

Açık öğretimde Sağlık yönetimi lisans. Örgün öğretim de hemşirelik veya sağlık yönetimi

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