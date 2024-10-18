Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm



Becayiş istiyor
18 Ekim 2024 11:18
tayin es durumu ??
arkadaşlar ben kadrolu 4.yılını tamamlamıs hemsıreyim Istanbul ıl içi tayın ıstıyorum avp yakasından anadolu yakasına evım anadoluda hastane avp da yaklasık 60 km mesafe var ve cocuguma bakan yok avp yakasında eşimde anadoluda calısıyor tayın ıstıyorum ama es durumumu gorevlendırmemı yapmalıyım enn hızlı neyde cevap alabılırım ne yapmam lazm yardımcı olabılıcek var mı

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