Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


18 Ekim 2024 12:46
Acil yardım!

merhaba. Özet geçmem gerekirse dolandırıcı amcalarım babam memlekette kanser hastalığından dolayı bilinci tam yerinde değilken gizli saklı babamı bir yerlere getir götür yapmışlar. Şuan babam yanımızda ancak bir borçlanma veya bir şekilde imza yoluyla yapmış olabilecekleri herhangi bir kötülükten çekiniyoruz. 25 yaşında bu tarz işlerle hiç alakası olmamış bir kardeşiniz olarak bu hastalık sürecinde herhangi bir işlem yapılmışsa nasıl öğrenebilirim? Hangi kurumları gezmeliyim sırayla?

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