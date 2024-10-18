Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ekim 2024 13:08
Müdür odasını silahla basan öğretmen.

İstanbul'da silahı alıp müdürün odasına dalan, müdürü odasında bulamayınca müdür yardımcısı odasına giren ogretmen ilk ifadesinde müdürün öğretmenler kurulu toplantısında kendisine hakaret ettiğini, mobinge maruz kaldığı için böyle bir şey yaptığını anlatmış.

Cana kastettiğinden tutuklanmış.

Müdürün gözünü korkutmak için kendi hayatını riske atmaya gerek var mıydı?Hapse düşmeye gerek var mıydı?

Mobingçi müdürler artık kişisel gelişim kitapları falan okuyun kimseyi toplantılarda aşağılamayın, kimseye mobing yapmayın.Kimseyi işinden soğutmayın.Sorun çözmenin daha insanca yolları var.Kimse kimseye ne hakaret edebilir ne silahla saldirabilir.

İki taraf da kusurludur.

Bu mobing konuları burada açıldığında başlık açan arkadaşlara dert ortağı olalım.Anlayalim moral verelim.Tersleyenler oluyor, senden kaynaklanıyordur diye üstenci konuşanlar oluyor.Bunun karşı tarafa ne faydası var?Bunu yazınca o müdürden ne farkın var?

Mesleki olarak üzücü bir durum.Umarım benzerleri yaşanmaz.

Bu konuyla da bağlayarak okullara güvenlik görevlisi konulması şarttır.

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