KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : Pangaea


18 Ekim 2024 14:18
Memur olmasına rağmen yeniden kpss' ye girecekler(2026)

2026 kpss için ben de hazırlanmayı planlıyorum

Sağlık bakanlığından dhmi' ye hedefim var...

Temmuz gibi çalışmaya başlayacağım

Her gün 1 saat...


Sansasyonell
Aday Memur
18 Ekim 2024 15:04

Mesleğiniz nedir


zireaell
Aday Memur
18 Ekim 2024 15:09

1 saat az özellikle tarih için bağ kuramazsınız


Burak Eker67
Daire Başkanı
18 Ekim 2024 15:21

sağlık baaknlığında göreviniz nedir ve neden kurum değiştirmeyi düşünüyorsunuz


Memuramamutlu
18 Ekim 2024 15:23

Çalıştığım yer rahat ama dhmi maaş sebebiyle daha iyi..


Secretgift
Şef
18 Ekim 2024 15:35
2026 tayfa toplanalım yavaştan.

ucuncuegrimehmet
Aday Memur
18 Ekim 2024 15:39

gelin bakim


furkan yedek
Şef
18 Ekim 2024 16:00
ben de gireceğim

OKYANUSÇİCEĞİ
Memur
18 Ekim 2024 16:04

hiç şaşırmadım belki sınav olana kadar bir bölüm daha bititirirsin. Noldu kurum değiştirmek için puanın iyi gelmedi herhalde

furkan yedek, 17 dk. önce
ben de gireceğim
Toplam 8 mesaj

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