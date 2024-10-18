Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ekim 2024 15:00
heyet raporu il dışı
heyet raporu il dışından alınabilir mi arkadaşlar

Memleketinogretmeni
Daire Başkanı
18 Ekim 2024 15:29

Hayır.İl dışından almak için kurumdan mazeret izni alarak gitmelisiniz.Ara tatilde sorun olmaz.

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