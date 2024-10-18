Kabine değişikliği olacak sizce MEB bakanı da gider mi

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : "eskiyara"Pangaea
Çok Yazılan Konular
Karma eğitim isteğe bağlı olsun!Ara tatil seminerleri Online olsun.ÖMK de gözden kaçan çok kritik bir haksızlıkOkul idaresi bep öğrencilerini sınıflara adil dağıtmıyorÖğretmenlik Mesleği Kanunu yasalaştı Bu da öğretmenUzman öğretmenlik sınav kalktı mı?Nöbetci ogretmene öğle arası okulda kalın denilmesi yasal mı?Öğrenciiye yazılacak tutanakta bulunması gereken özelliklerMerkezi Hizmet İçi Eğitim Kursu
Sözlük
Son Haberler
Yargıya ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'deKartlı ödemeler eylülde 1,45 trilyon lira olduEskişehir'de 'ihaleye fesat karıştırma' davasında bilirkişi incelemesi yapılacakBakan Memişoğlu: Suçlular ve suç isnat edenler tutuklandılarİpte asılı bulunan çocukla ilgili soruşturmada takipsizlik kararı kaldırıldı
Editörün Seçimi
Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi