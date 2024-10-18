Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


18 Ekim 2024 16:10
Memur alımlarını edevlet dışında nereden takip edebilirim?

Başka yerden başvuru varmı sadece edevletlemi memur olabilirim bilmiyorum

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