KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Ekim 2024 16:27
Ceza İnfaz Kurumlarına Deneyimli Personel alımı ne zaman olur?

Yeni açılacak Ceza İnfaz Kurumlarına personel alımı planlaması ne zaman yapılır?

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