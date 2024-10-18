Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ekim 2024 17:57
Milli eğitim akademisi

2024 de sınava girenlerin son kez mülakatlı sistemle atanacağı açıklandı. Ancak ölümü gösterip sıtmaya razı eder gibi 2025 sınava girecek olanlara akademi "müjdesi" veriliyor.(hangisi ölüm hangisi sıtma o da sonra belli olacak) Sizler ne düşünüyorsunuz? Bu akademi işi yürür mü veya kaç yıl yürür?

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