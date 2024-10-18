Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


18 Ekim 2024 18:41
Kitlerdeki yasak hakkında

2024/1 alımı ile kitlere yerleşip evrak teslimi yapanlar ve ardından atama tebligatı eline ulaşan fakat işbaşı yapmaya gitmeyenler 3 yıl yasagına tabii midir ? 2024/1 alımı 2022 kpss'si ile tercih yapılabilecek son merkezi alımdı.

2024 kpss puanını 2024/2 alımında kullanabilir mi yoksa atama tebligatıyla beraber göreve başlamış sayılıp 3 yıl yasagına takılır mı? SGK girişi olmadığı için bunun tespiti ösym özerinden mi yapılıyor ?

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