Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2024 19:37
4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline direkt geçiş
Arkadaşlar merhaba sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışıyorum yine sözleşmeli büro personeli olarak atansam direkt sözleşme fesh edip geçebilir miyim sonuçta unvanlar farklı

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