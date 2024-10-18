KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


18 Ekim 2024 19:39
4/b sağlık teknikerliginden 4/b büro personeline geçiş
Arkadaşlar merhaba sözleşmeli sağlık teknikeri olarak çalışıyorum yine sözleşmeli büro personeli olarak atansam direkt sözleşme fesh edip geçebilir miyim sonuçta unvanlar farklı

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