Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ekim 2024 20:03
Atama yönetmeliği değiştirilmelidir

Atama ve yer değiştirme yönetmeliği baştan aşağı yeniden düzenlenmeli.

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