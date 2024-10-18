Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


18 Ekim 2024 20:06
ömk mahkemeye verildi mi?
ömk anayasa mahkemesine götürülecekti? Bu konuda bilgisi olan var mı?

Havva0
Aday Memur
18 Ekim 2024 20:24

Ben de bunu merak ediyorum mahkemeye verildi mi verildiyse ne karar çıkar?


Hayalperesthoca
18 Ekim 2024 20:28
Ömk cinayettir

majesteleri7
Daire Başkanı
18 Ekim 2024 20:32

Verildi verildi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı sonra da.

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