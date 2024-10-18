Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


18 Ekim 2024 20:15
Memurlarnet yöneticilerinin dikkatine

Sayın Memurlar net. yöneticileri sürekli İncil reklamı geliyor uygulamada iken bu konuda bilginiz varmı, kontrolünüz altındamı veriliyor reklam eğer değilse önlem almanızı rica ediyorum eğer bilginiz dahilindeyse benim açımdan vahim bir durum. Milleti hristiyanlıkmı aşılanmaya çalışılıyor.


swat3410
Editor
18 Ekim 2024 20:19

Bu konu net bilgim yok sanırım sitenin reklam alanlarına google anlaşmalı reklamları yönlendiriyor şeklinde bilgim var.

Bu sitede bir üyemizin tavsiyesi ile bende reklamlar ile karşılaşmamak için Brave tarayıcı yükledim.

Müthiş rahatlıkmış, sizde bu uygulama ile reklamlar ile karşılaşmazsınız

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