KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


18 Ekim 2024 22:05
Kpss ortaöğretim merkezi atama alım sayısı

Arkadaşlar 94,1 aldım, merkezi atamada bu sene destek personeli olarak alım sayısı sizce kaç olur? 22'de 19 kişi alınmış toplamda en düşük 93'ten. Düz memurluk falan zor galiba zaten onlar hiç gelmez diye düşünüyorum.

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