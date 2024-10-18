Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


18 Ekim 2024 22:25
Adalet bakanlığı CTE İstifa

Ceza infaz kurumunda sosyal çalışmacı olarak çalışıyorum. Bazı problemler sebebi ile 2 yıl kadar ara vermek istiyorum. İstifa etsem geri dönebilir miyim? Bilgisi olanlar yardımcı olursa çok sevinirim

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