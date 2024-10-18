Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Ekim 2024 23:09
Yurtdışındaki bir kurumdan maaş alma

Herkese merhaba,

Devlet üniversitesinde çalışan bir öğretim üyesinin yurtdışında görevlendirmeyle araştırma amaçlı bulunduğu üniversiteden de maaş alması uygun mudur? Yakında görevlendirmeye gideceğim üniversitedeki hoca, proje bütçesi olduğunu ve bir miktar maaş verebileceğini belirtti. Bu konuda kararsız kaldım, fikrinizi almak istiyorum.

Çok Yazılan Konular

2023 ekim donemi docentlik basvurulari2024 Ekim DoçentlikDocent adaylari hakkinda yapilan bilimsel arastirma ve yayin etigi incelemeleriDocentlik basvurusu basarisiz olanlar veya etik ihlal ile suclananlar idari dava acmalimi?MYO Dr.ögr.üyesi alım sorunsalı Disiplin soruşturmasında usul nasıl olmalı?

Sözlük

ışık 1 dişil enerji 4 İyi geceler sözlük 2 jolly joseph 1 Kardelenhuzur 14 Fuzel 1 esir maddesi 1 maden suyunu bardakta içmek 2 Kadının birlikte olduğu erkeklerin DNAsını taşıması 11 eski sevgiliden arkadaş olur diyenler 8

Son Haberler

Sosyal Güvenlik Kurumu Disiplin Amirleri YönetmeliğiPolis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğinde DeğişiklikPolis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğinde Değişiklik19 Ekim 2024 tarihli atama kararı yayımlandıİDDK, görevden alınan daire başkanının Tapu ve Kadastro Uzmanı kadrosuna atanması hukuka uygun buldu

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi