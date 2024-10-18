Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : supporters.


18 Ekim 2024 23:35
Akademisyenlikten istifa ve tazminat hakkında

Merhaba sayın arkadaşlar,

Doçent olarak bir devlet üniversitesinde çalışıyorum. Yaklaşık 20 yıllık memuriyetim söz konusu fakat istifa edeceğim. Herhangi bir şekilde tazminat alma şansımız yok diye okudum ama kaçırdığım bir yol ya da şart var mı diye de sormak istiyorum.

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