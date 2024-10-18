Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


18 Ekim 2024 23:39
Açıktan atama için gerekli evraklar

Merhaba arkadaşlar cahilliğime verin lütfen sorumu.

Bazı belediyeler ilanlarında açıktan atama yapacağı yazıyor, bunlara başvuru yaparken sadece dilekçe vermek yeterli mi ? Yoksa istenen evrakların tamamını vermeli miyiz ?

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