Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : crops35


19 Ekim 2024 00:03
Kadroya geçmek istemeyen 4/B liler daha sonradan geçebiliyor mu?

Geçiçi madde yayınlandıgında kadroya geçmek istemeyen personel, Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığının 29 Kasım 2022 tarihli yayınladığı yazıda bahsi geçen

3- Kapsama giren sözleşmeli personelin isteğe bağlı olarak kadroya geçebilmesi,

4- Kadroya geçmek istemeyenlerin haklarının görevleri sona erene kadar şahsa bağlı olarak korunması,

maddelerine istinaden 3 yılını doldurduktan sonra tekrar kadro talebinde bulunabilir mi? Geçici madde ile kadroya geçmek istemeyip daha sonradan kadro talebinde bulunan arkadasımız oldu mu ?

Yukarıdaki sorumdan sonra kadroya geçmek istemediyse hakkı yanmıstır diyen arkadaslar olursa eğer..

Gecici madde ortadan kalktıktan sonra 3+1 modeli sözleşmeli personellerin yeni kanunu olduğuna göre, kadroya geçmeyip sözleşmeli kalan personel gecici maddeden sonra hangi yasaya tabi olacak? Ortada farklı bir yasa olmadığı için 3+1 yasasına tabi şekilde devam edeceğini düşünüyorum ve ŞAHSA BAĞLI korunacak maddesi ile de kadroya geçme hakkının geçici madde yürürlüğe girdiğinde işbasında olanlar için istekleri doğrultusunda tekrar uygulanabileceğini anlıyorum. Farklı durumlar yasayan arkadaslar varsa bilgi alabilir miyim?

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