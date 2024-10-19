KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ekim 2024 02:21
Kpss önlisans 81.9 puan
Kpss önlisans puanım 81.9 tıbbi lab mezunuyum.Ünilere açıktan büro personeli veya lab teknikeri olarak girebilir miyim?

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