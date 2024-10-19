KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


19 Ekim 2024 04:28
2024 KPSS ortaöğretim Acil Tıp Teknisyenliği

Arkadaşlar Ortaöğretim ATT mezunuyum. 2024 KPSS Sıralamam 93. İki yıl içinde atanma durumum nedir yardımcı olur musunuz?

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