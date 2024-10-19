Yusuf'u kıskandılar

Sanırım bu adamar ve soyları, bu halkı.kıyamete kadar yönetecimler. Bunlar ülkeyi çözmüşler. Nasıl oy alacaklarını iyi biliyorlar.

Seçim öncesi, iyi görünümlüleri başa getir. Bir iki hak düzeltmesi ve tutulmayacak onlarca böz vererek oyu kapsın.

Seçim sonrası, sert görünümlü birini oraya koy. Yıkıp giçsin. Yeterince yıpranınca bunu görevden al ama yaptığı kayıplear kalıcı olsun.

Millet de suçu gidene suçlayıp rahatlasınlar.

Böyle kafaya böyle tarak.