Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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19 Ekim 2024 06:13
Yusuf'u kıskandılar

Milli eğitimin kangren olmuş tüm problemlerine cesurca müdahale eden Yusuf Tekin, sırf Müslüman kimliği ön planda olduğu için saldırıya uğruyor. Herkes de çok iyi biliyor ki son 20 yıldır gelen en cesur bakan Yusuf Tekin. Yusuf Tekin yalnız değildir.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Ekim 2024 06:42

Basta müsteşarlık döneminde yediği kul hakları olmak üzere, puanlama yapiyorum diye kıyima uğrattığ,

yandaş sendikayla bir iş tutup hakkına girdiği tüm herkes gibi benim de iki elim ahirette yakasında!

Huzur yüzü görmesin insallah.


lutt
Şube Müdürü
19 Ekim 2024 07:44

gitmez bu torpıllı


Reksai786
Aday Memur
19 Ekim 2024 08:01

yusuf tekin iyi yalnız ziya selçukda iyiydi


bulaşşıkk
Memur
19 Ekim 2024 08:15

Yusuf müslüman da öncekiler gavur muydu?


eshil86
Aday Memur
19 Ekim 2024 09:04

Yusuf'u kaybettim maarif modeliyle

Yusuf bulunur, Hamza bulunmaz

Bu aklı fikr ile düzgün eğitim sistemi bulunmaz

Bu ne yaredir ki çare bulunmaz

Yusuf gitti deyu haber verirler

Giden beden imiş, eğitime vurduğu darbe ölmez


matemkogr
Daire Başkanı
19 Ekim 2024 09:54

Bravoo .. Tadı nasıl?


freef
Daire Başkanı
19 Ekim 2024 10:02

Sanırım bu adamar ve soyları, bu halkı.kıyamete kadar yönetecimler. Bunlar ülkeyi çözmüşler. Nasıl oy alacaklarını iyi biliyorlar.

Seçim öncesi, iyi görünümlüleri başa getir. Bir iki hak düzeltmesi ve tutulmayacak onlarca böz vererek oyu kapsın.

Seçim sonrası, sert görünümlü birini oraya koy. Yıkıp giçsin. Yeterince yıpranınca bunu görevden al ama yaptığı kayıplear kalıcı olsun.

Millet de suçu gidene suçlayıp rahatlasınlar.

Böyle kafaya böyle tarak.


Sevdim-Seni
Genel Müdür
19 Ekim 2024 10:18

bu adamların her yerde trolleri var. X'te facebookta, instagramda,, sürekli böyle şeyler yazıyorlar.

Bu yazılanların doğal bir mesaj olduğunu düşünmeyin. Kendisi değilse bile mevcut kadronun bal tutanlarının organizasyonu olduğunu unutmayın.

eğitim bitmiş, okullar içler acısı, mezunlar perişan, gelmişler bakanı, eğitim sistemini övüyorlar.


cmaksçı
Memur
19 Ekim 2024 10:38
Ara tatil seminerlerinin yüz yüze olması dışında yaptığı icraatlara yüzde yüz katılıyorum. Sınıfta kalmanın geri gelmesi, örf adet geleneklerimize uygun (yeterli olmasada) yeni müfredat güzel, geleceğimizin teminatı çocuklarımız ateizm, deismle boğuşuyor. inşallah faydalı bir şeyler olsun artık

didaof
Memur
19 Ekim 2024 11:40

Hoşunuza gitmeyen herkes troll zaten.

Sevdim-Seni, Dün

bu adamların her yerde trolleri var. X'te facebookta, instagramda,, sürekli böyle şeyler yazıyorlar.

Bu yazılanların doğal bir mesaj olduğunu düşünmeyin. Kendisi değilse bile mevcut kadronun bal tutanlarının organizasyonu olduğunu unutmayın.

eğitim bitmiş, okullar içler acısı, mezunlar perişan, gelmişler bakanı, eğitim sistemini övüyorlar.


Reksai786
Aday Memur
19 Ekim 2024 12:03

benim tek isteğim karma eğitim zorunlu olmasın isteyen karma istemeyen karma olmayana gitsin yada açık liseye isteyen gitsin teşekkürler


Rollo07
Şef
19 Ekim 2024 12:09
niye?
Reksai786, Dün

benim tek isteğim karma eğitim zorunlu olmasın isteyen karma istemeyen karma olmayana gitsin yada açık liseye isteyen gitsin teşekkürler


didaof
Memur
19 Ekim 2024 12:32

İnşallah bir sonraki gündem karma eğitim olacak


Velocıraptor
Genel Müdür
19 Ekim 2024 12:42

sağ tarafa karma eğitim yapan ülkeleri alt alta yazın sol tarafa da diğerlerini ... göreceksiniz ki sağ taraftaki ülkeler aydınlığın huzurun mutluluğun olduğu lider teknoloji ülkeleri sol tarafta ise sağın boyunduruğunu kabul etmiş diğerleri ...


Reksai786
Aday Memur
19 Ekim 2024 13:01

kızımı karma eğitim yapan bir okula yollamak istemiyorum açık liseye dahi yollayamıyorum.

Rollo07, Dün
niye?

resmiplaka
Memur
19 Ekim 2024 13:33

bu kıyaslama ziya selçuk için utançtır bence..

Reksai786, Dün

yusuf tekin iyi yalnız ziya selçukda iyiydi


atahoca
Müsteşar Yardımcısı
19 Ekim 2024 14:07

Güzel ironi.

Yusuf Tekin, görev adamıdır. Kendine verilen görevi gözlerini kapatıp yerine getirir.

Kimi zaman biraz gevşetirler. Üslup değiştirirler... O kadar.

Son zamanda bakanlık yapmış birinin dost sohbetinde MEB'in durumunu bizden farksız şekilde ifade ettiğini biliyoruz.


ekpss3347
Memur
19 Ekim 2024 14:12
Yusuf gidip de yatacağı yerde rahat edemez, mezarda dört döner inşallah. Hadi bu bedduayı da mı dava edeceksiniz ya da kraldan çok kralcılar şikayet mi edeceksiniz?

muallim_34
Genel Müdür
19 Ekim 2024 14:26

Yusufu kardeşleri bile kıskandı.. Kuyuya attılar..

Ama sonunda gerçeği gördüler..

Bu insan dediğin varlık hep böyle...

Meyve veren ağacı taşlar...


didaof
Memur
19 Ekim 2024 15:19

Bu beddualar fetöcülerin beddualarına çok benziyor.

ekpss3347, Dün
Yusuf gidip de yatacağı yerde rahat edemez, mezarda dört döner inşallah. Hadi bu bedduayı da mı dava edeceksiniz ya da kraldan çok kralcılar şikayet mi edeceksiniz?
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