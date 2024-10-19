Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ekim 2024 06:13
Yusufu kıskandılar

Milli eğitimin kangren olmuş tüm problemlerine cesurca müdahale eden Yusuf Tekin, sırf Müslüman kimliği ön planda olduğu için saldırıya uğruyor. Herkes de çok iyi biliyor ki son 20 yıldır gelen en cesur bakan Yusuf Tekin. Yusuf Tekin yalnız değildir.

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