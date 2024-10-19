Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


19 Ekim 2024 08:24
Eş Durumu

Merhaba eşim askeri personel ben de eş durumu yaparak yanına gelmiş hemşireyim. Hastanem beni başka bir ilçeye görevlendirme yapabilir mi ? Teşekkür ederim. (sanırım bazı protokoller varmış belki biliyorsunuzdur)

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