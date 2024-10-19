Konuyu bilen arkadaşlar yardımcı olabilir mi

merhaba bir alışveriş mağazasından meşhur bit marka dik Süpürge aldım daha birinci yılda plastik aksamları sürekli kırılmaya başlayınca mağazadan yrnisini talep ettim tabi ki oda kullanıcı hatası dedi bende Tüketici Hakem Heyetine başvurdum bilirkişi toplandı süpürgeyi alıp incelediler ve benim lehime karar verdiler. karar ise malın ayıplı olduğu Ave ayıpsız misli ile yenisiyle değişimine karar verildi. kararlar her ikibtarafa tebliğ edildi. mağaza hemen beni mahkemeye verdi asliye huku mahkemesine dosya konusu olarakda Tüketici hakem heyeti kararına itiraz yazıyordu. şimdi şunlari sormak istiyorum. itiraz sonucu aleyhime olurmu aleyhime sonuclanirsa benden avukat parası isterlermi bu arada ben hakem heyeti kararı lehime ildugu için bunları icra ya verebilirmiyim verebilirsin karşı tarafın itirazının sonucu nu mu beklemem lazım velevki sonucu beklemeden icraya verdim icradan sonra mahkeme kararı benim aleyhine sonuclanirsa benim icra ile aldığım ürünü geri alirlarmi diye kafamda deli sorular var bilen yardımcı olursa sevinirim

merhaba bir alışveriş mağazasından meşhur bit marka dik Süpürge aldım daha birinci yılda plastik aksamları sürekli kırılmaya başlayınca mağazadan yrnisini talep ettim tabi ki oda kullanıcı hatası dedi bende Tüketici Hakem Heyetine başvurdum bilirkişi toplandı süpürgeyi alıp incelediler ve benim lehime karar verdiler. karar ise malın ayıplı olduğu Ave ayıpsız misli ile yenisiyle değişimine karar verildi. kararlar her ikibtarafa tebliğ edildi. mağaza hemen beni mahkemeye verdi asliye huku mahkemesine dosya konusu olarakda Tüketici hakem heyeti kararına itiraz yazıyordu. şimdi şunlari sormak istiyorum. itiraz sonucu aleyhime olurmu aleyhime sonuclanirsa benden avukat parası isterlermi bu arada ben hakem heyeti kararı lehime ildugu için bunları icra ya verebilirmiyim verebilirsin karşı tarafın itirazının sonucu nu mu beklemem lazım velevki sonucu beklemeden icraya verdim icradan sonra mahkeme kararı benim aleyhine sonuclanirsa benim icra ile aldığım ürünü geri alirlarmi diye kafamda deli sorular var bilen yardımcı olursa sevinirim