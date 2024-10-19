Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ekim 2024 10:24
Tüketici hakem heyeti ve mahkeme süreci

merhaba bir alışveriş mağazasından meşhur bit marka dik Süpürge aldım daha birinci yılda plastik aksamları sürekli kırılmaya başlayınca mağazadan yrnisini talep ettim tabi ki oda kullanıcı hatası dedi bende Tüketici Hakem Heyetine başvurdum bilirkişi toplandı süpürgeyi alıp incelediler ve benim lehime karar verdiler. karar ise malın ayıplı olduğu Ave ayıpsız misli ile yenisiyle değişimine karar verildi. kararlar her ikibtarafa tebliğ edildi. mağaza hemen beni mahkemeye verdi asliye huku mahkemesine dosya konusu olarakda Tüketici hakem heyeti kararına itiraz yazıyordu. şimdi şunlari sormak istiyorum. itiraz sonucu aleyhime olurmu aleyhime sonuclanirsa benden avukat parası isterlermi bu arada ben hakem heyeti kararı lehime ildugu için bunları icra ya verebilirmiyim verebilirsin karşı tarafın itirazının sonucu nu mu beklemem lazım velevki sonucu beklemeden icraya verdim icradan sonra mahkeme kararı benim aleyhine sonuclanirsa benim icra ile aldığım ürünü geri alirlarmi diye kafamda deli sorular var bilen yardımcı olursa sevinirim


Berkem1176
Memur
19 Ekim 2024 10:43
tüketici hakem heyeti kararını icraya verirken herhangi bir süresi varmi
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Egm yüksek disiplin kuruluna sevk edilenlerDanıştay ve Aym iade-red bilgi paylaşımıBaşmüfettiş ifadeye çağırdıAmirlerin ekip arabasıyla evine gidip gelmesiİcralık polislerEmniyet iade olanlar bilgi paylaşımı2024 Eylül dönemi mazeret atamasıÜniversite borçlanmasıÜstlere yazılı şekilde hakaret etmekKarakollarda aidat adı altında zorla toplanan haraç

Sözlük

iskandinav çıtası 1 zangoç 1 beti bereketi kalmamak 2 İnsanların güzel yönlerini görmeye çalışmak. 2 Anladımsa arap olayim 7 Herkesle samimi olan insan 1 üst perdeden konuşmak 4 dur bakalım ne olacak 3 iş yerinde kahvaltı 5 taverna 1

Son Haberler

Musa Orhan'a hakaret ettiği iddiasıyla ceza aldıVekaleten ayrılış işlemleri yapan personele yeni görev yerinde sürekli görev yolluğu ödenir mi?Hamile Sude Naz'ı döven sevgilinin tahliyesine retKayseri'de yıpranmış bayrağı öpüp alnına koyan çocuğa anlamlı hediyeÜniversite öğrencisine şantaj iddiası | Bakan Yerlikaya: Güvenlik ve koruma tedbirleri alındı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi