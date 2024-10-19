Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


19 Ekim 2024 10:31
Kadroya geçişte unvan

Duyduğum kadarıyla bir arkadaş bu tarz bir söylenti duymuş. Teknik personelseniz de kadroya geçişte düz memur olarak kadroluya geçirebilirsiniz denmiş. Kurumun böyle bir şey yapma ihtimali var mı? Varsa dava ile hak geri alınır mı?

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