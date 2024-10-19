Müdüre mesajla, velinin öğretmene davranışları mobing sayılır mı? Bunun için öğretmen ne yapabilir?

Mesajı direk yazıyorum "Müdüre hanım iyi akşamlar nasılsınız ? Mesaj atmak yada aramak Uygun bir vakit değil kusura bakmayın. Öğretmen hanım sınıfta mini bir sınav yapmış galiba çocukların bilgilerini ölçmek için. güzel olmuş ellerine sağlık. lakin bir soru var ki ailecek biz bu sorunun içinden çıkamadık Galiba bizim matematiğimiz yetmedi. Sinif ta oğlum itiraz etmiş benim cevabım doğru diye ama öğretmenimiz seninki yanlış diye çocuğu susturmuş.Eve gelip soruyu annesine sormuş annesi de oğlum ile aynı cevabı vermiş. Eşim Öğretmenimize sormus, daha önceki senelerden böyle hatalar olduğunun da gönderiyorduk sonrasında geri dönüş yapıyordu ama şu saat olmuş geri dönüş bile yapmamis. Size oğlumun ve siniftan bir arkadaşının sorusuna olan cevabi yolluyorum. Bide siz baksaniz çok seviniriz. İyi akşamlar" Bu veli sürekli yapmadığım şeylerden dolayı bire bin katarak beni müdüre şikayet ediyor. Hiçbiri de suç unsuru değil. Ders işleyişimden tutun, gezilere kadar beni suçluyor. Hatta birgün okula gelip tenefüste bütün öğrencilerime beddualar etmiş. Ozaman da üst makamlarıma bildirdim. İnanın öğrencim de okadar iyi ve düzgün bir çocukki sınıf değiştirip düzeninin bozulmasını istemiyorum. Velinin mobinglerinde de bıkmış durumdayım. Bana yol gösterebilirmisiniz?

Mesajı direk yazıyorum "Müdüre hanım iyi akşamlar nasılsınız ? Mesaj atmak yada aramak Uygun bir vakit değil kusura bakmayın. Öğretmen hanım sınıfta mini bir sınav yapmış galiba çocukların bilgilerini ölçmek için. güzel olmuş ellerine sağlık. lakin bir soru var ki ailecek biz bu sorunun içinden çıkamadık Galiba bizim matematiğimiz yetmedi. Sinif ta oğlum itiraz etmiş benim cevabım doğru diye ama öğretmenimiz seninki yanlış diye çocuğu susturmuş.Eve gelip soruyu annesine sormuş annesi de oğlum ile aynı cevabı vermiş. Eşim Öğretmenimize sormus, daha önceki senelerden böyle hatalar olduğunun da gönderiyorduk sonrasında geri dönüş yapıyordu ama şu saat olmuş geri dönüş bile yapmamis. Size oğlumun ve siniftan bir arkadaşının sorusuna olan cevabi yolluyorum. Bide siz baksaniz çok seviniriz. İyi akşamlar" Bu veli sürekli yapmadığım şeylerden dolayı bire bin katarak beni müdüre şikayet ediyor. Hiçbiri de suç unsuru değil. Ders işleyişimden tutun, gezilere kadar beni suçluyor. Hatta birgün okula gelip tenefüste bütün öğrencilerime beddualar etmiş. Ozaman da üst makamlarıma bildirdim. İnanın öğrencim de okadar iyi ve düzgün bir çocukki sınıf değiştirip düzeninin bozulmasını istemiyorum. Velinin mobinglerinde de bıkmış durumdayım. Bana yol gösterebilirmisiniz?