Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : Lanet


19 Ekim 2024 10:57
teknisyenler nasıl giyınıyor

merhaba arkadaslar teknisyen arkadaslar nerde caslıyrosunuz ve nasıl gıyınıyorsunuz yazarmısınız lütfen

Çok Yazılan Konular

Tarım Bakanlığı Ünvan Değişikliği (Tek başlık)Orman genel müdürlüğü ünvan değişikliği sınavı2024 atama izinleri ve kadro dağılımı ??Aday memurken geçici görevlendirmeteknisyenlik göreviAile Bakanlığında yaşlı bakım personeli olarak çalışılır mıKamuda servis devam edecekDSİ, Ünvan Değişikliği Sınavına Hazırlananlar Platformu.

Sözlük

şu an çalan şarkı 2 süper dolunay 2 maden suyunu bardakta içmek 2 içselleştirmek 1 sözlükten sorumlu editör 7 dişil enerji 2 iş yerinde kahvaltı 5 Sinemilli 1 arabası olmayan erkek 3 yav he he 4

Son Haberler

Adalet Komisyonu, yargıya ilişkin kanun teklifini 22 Ekim'de görüşecekTürkiye'nin kanını donduran 'yenidoğan çetesi' böyle çökertildiAksaray'da 6 kişinin öldüğü tur otobüsü kazasında şoför tutuklandıDepremde 27 kişiye mezar olmuştu: Sanıklar suçlamaları reddettiCHP Şiddetle Mücadele Çalıştayı düzenleyecek

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi