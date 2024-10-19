Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : swat3410


19 Ekim 2024 11:58
Ases kredi kartı

Polislere özel kredi kartı ases Findeks kredi skoruna bakıyor mu yoksa kurum kimliği ile gittiğimizde veriyorlar mı ?

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