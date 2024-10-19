Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Ekim 2024 13:04
Eş durumu tayin

Arkadaşlar belediyeler arası eş durumu tayininde süreç nasıl başliyor. Kendi kurumuma mı yoksa girmek istediğim kuruma mı dilekçe vermem gerekiyor. Yazışmalar iki kurum arasında nasıl oluyor. Bu sürece ben dahil oluyormuyum. Bilgisi olan arkadaşlar yardimcı olursa çok sevinirim.

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