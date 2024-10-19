Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


19 Ekim 2024 14:15
Askere giderken maaş iadesi lütfen yardım

4A Kadrolu memurum. 14 Kasım 2024 tarihinde askeri birliğe giriş yapmış olucam. 13 Kasım 2024 tarihinde çalıştığım hastaneden çıkış göstertebilirmiyim. Bazıları yok 1 hafta önce çıkış vermelisin sgk ya düşmüyor felan dedi. Saçma geldi. Askeri birliğim bana 70 km uzaklıkta zaten. Son güne kadar çalışmak istiyorum. 14 Kasımda başlayan askerliğim için 13 kasımda çıkış gösterirsem çalışmadığım 14 kasım için ne kadar ödeme çıkarırlar bana maaş taahhukta çalışan abilerimiz destek olursa çok sevinirim ...

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