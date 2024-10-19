KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ekim 2024 15:32
21 Aralık ön lisans Merkezi alım (3249) Bilgisayar teknikerliği sizce kaç ta kapatır

Yurt dışına çalışmaya çıkıyorum ,benim için önemli bilgisayar programcılığı, teknikerlik ya da VHKİ ,bilgisayar işletmenliği kaç ta kapatır .

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