KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


19 Ekim 2024 15:32
21 Aralık önlisans Merkezi alım (3249) Bilgisayar teknikerliği sizce kaçla kapatır

Yurt dışına çalışmaya çıkıyorum ,benim için önemli bilgisayar programcılığı, teknikerlik ya da VHKİ ,bilgisayar işletmenliği kaç ta kapatır .

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