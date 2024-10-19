Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


19 Ekim 2024 17:00
Kredi hk

Merhaba, enpara ve maaş bankam denizde kredim var ödemelerimi yapıyorum ancak yapılandırmak istiyorum. Daha önce bu bankalarla işlem yapan oldu mu? Herkese hayırlı günler.


bahçesaray
Memur
19 Ekim 2024 17:23
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