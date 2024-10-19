Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : Lanet


19 Ekim 2024 18:40
belediye atamalarında düşük puan alanların şansı var mı?

arkadaşlar örneğin gebze belediyesi 60 taban puanıyla, 60 zabıta alacak ilanı var. benim kpss puanım 65. Bu ilana başvursam çağrılma şansım var mı? Yoksa hiç uğraşmaya değmez mi? Başvurular bizzat yapıldığı için çok uzak yerden geleceğim çünkü 8 saat yol.

Çok Yazılan Konular

2024 Naklen Atama KontenjanlarıSınavsız Unvan DeğişikliğiBecayiş iş kayseri sivasüniversite idari personel eğitimiÜniversite Hastanesinden Devlet Hastanesine Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Sözlük

mesafe 1 Zerengökçe 2 iş yerinde kahvaltı 5 f16 gökçen 9 Herkesle samimi olan insan 1 sözlükten sorumlu editör 4 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 1 şahsen ben ikna oldum 3 17 Ekim 2024 Ankara'da havaların birdenbire soğuması 8 filmi durduran başrol oyuncusu 1

Son Haberler

Erdoğan, Adalet ve Sağlık bakanlarını kabul ettiYeni yargı teklifi ne zaman görüşülecek?Fırtına'ya Visca'dan 90+1'de hayat öpücüğüNuman Kurtulmuş Aliya İzzetbegoviç'i andıRize'de kar etkili oldu: 6 kişi mahsur kaldı

Editörün Seçimi

Maaşınızdan ne kadar vergi ödüyorsunuz ?2024 Ekim maaşlarımızı yazalımEnflasyon hedefi tutacak mı ?Kredimi yapılandıramayacak mıyım?Kamu personeline HakaretResmi kıyafet ile görev yapılması talimatıÖğretmenlik Akademisi hangi KPSS yıllarını kapsayacak?İçinden Geçeni SöyleKredi kartlarina vergi .. 750 tl her yilKadın için otomatik araç önerisi