Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


19 Ekim 2024 19:27
cte memurları
arkadaşlar ikm olarak soruyorum ne zaman şartlarımız düzeltilecek

Sansasyonell
Aday Memur
19 Ekim 2024 20:12

Açık cezaevi şartları iyi mi peki


gtot
Şef
19 Ekim 2024 20:39

açık dedinizde bi foçaya gidip fok balıklarını ziyaret edeyim

Toplam 2 mesaj

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